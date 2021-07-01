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Украину снова накроют дожди: где их сегодня не будет

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Киев, Четверг 01 июля 2021 08:00
Украину снова накроют дожди: где их сегодня не будет Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня снова будет дождливая погода, которая накроет большинство областей страны. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +30.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей дожди. Сухо будет только в Сумской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

На западе температура воздуха днем составит +22+28, а ночью +15+18.

В центре днем будет +26+30, а ночью +16+18.

На севере прогнозируют днем +27+29, а ночью +14+17.

На востоке днем будет +27+31, а ночью +13+18.

На юге ожидается днем +28+31, а ночью +17+21.

Украину снова накроют дожди: где их сегодня не будет

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27+29, а ночью +17+19.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

В ближайшие дни над западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.

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