Украину снова накроют дожди: где их сегодня не будет
В Украине сегодня снова будет дождливая погода, которая накроет большинство областей страны. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +30.
Прогноз во всех областях
Сегодня в большинстве областей дожди. Сухо будет только в Сумской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.
На западе температура воздуха днем составит +22+28, а ночью +15+18.
В центре днем будет +26+30, а ночью +16+18.
На севере прогнозируют днем +27+29, а ночью +14+17.
На востоке днем будет +27+31, а ночью +13+18.
На юге ожидается днем +28+31, а ночью +17+21.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27+29, а ночью +17+19.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.
В ближайшие дни над западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.