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Штормовое предупреждение: в каких регионах будет гроза и шквалы

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Киев, Четверг 01 июля 2021 09:05
Штормовое предупреждение: в каких регионах будет гроза и шквалы Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Грозовые дожди сегодня будут в большинстве областей Украины. Они обойдут только восток и юго-восток Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня дожди в западных, северных, южных, центральных областях. Сухо будет на востоке и юго-востоке.

Также ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 1 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в Украине ожидается в июле температура воздуха в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла.

Отметим, что погода с начала июля будет обусловлена влиянием поля пониженного давления с неустойчивой атмосферой, что приведет к значительным осадкам.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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