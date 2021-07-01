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Штормове попередження: в яких регіонах буде гроза та шквали

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Київ, Четвер 01 липня 2021 09:05
Штормове попередження: в яких регіонах буде гроза та шквали Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Грозові дощі сьогодні будуть у більшості областей України. Вони оминуть тільки схід та південний схід України.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні дощі у західних, північних, південних, центральних областях. Сухо буде на сході та південному сході.

Також очікуються град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, в Україні очікується у липні температура повітря в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла.

Зазначимо, що погода з початку липня буде обумовлена впливом поля зниженого тиску з нестійкою атмосферою, що призведе до значних опадів.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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