UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Штормовое предупреждение: где будут ливни в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на сегодня. Большинство областей накроют ливни, грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в северных, Винницкой ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Киеве и Киевской области сегодня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По состоянию на утро, в столице идет дождь и похолодало.

Из-за дождей на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями, без негативных последствий.

На реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, холодный атмосферный фронт добрался до Украины.

Ранее сообщалось, что атмосферный фронт несет в Украину новую волну дождей и похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеШтормовое предупреждение