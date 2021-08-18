Штормовое предупреждение: где будут ливни в Украине

Сегодня в северных, Винницкой ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Киеве и Киевской области сегодня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По состоянию на утро, в столице идет дождь и похолодало.

Из-за дождей на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями, без негативных последствий.

На реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.