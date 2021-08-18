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Штормове попередження: де будуть зливи в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні на сьогодні. Більшість областей накриють зливи, грози, град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, в Києві та Київській області сьогодні грози, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Станом на ранок, у столиці йде дощ та похолодало.

Через дощі на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), лiвих приток Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями, без негативних наслiдкiв.

На рiчках басейнiв Прута та Сiрету, очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рівнями.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, холодний атмосферний фронт дістався України.

Раніше повідомлялось, що атмосферний фронт несе в Україну нову хвилю дощів і похолодання.

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