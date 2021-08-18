Штормове попередження: де будуть зливи в Україні

Сьогодні у північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, в Києві та Київській області сьогодні грози, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Станом на ранок, у столиці йде дощ та похолодало.

Через дощі на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), лiвих приток Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями, без негативних наслiдкiв.

На рiчках басейнiв Прута та Сiрету, очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рівнями.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.