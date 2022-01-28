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Штормовое предупреждение: будет сильный ветер и метель

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Синоптики уточнили, где именно будет сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 28 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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