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Мокрый снег по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 28 января 2022 06:00
Мокрый снег по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на сегодня Фото: 28 января погода в Украине будет со шквалами и мокрым снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 января по всей Украине будет идти мокрый снег, а в западных областях ожидаются шквалы. Температура воздуха днем поднимется до +3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, погоду сегодня в стране будет формировать циклон Marie, что принесет за собой осадки, преимущественно в виде мокрого снега. При этом ветер на западе будет достигать штормовых отметок - в Карпатах порывы до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха составлять:

  • в западных областях днем от -1 до +3, ночью 0 -2 градуса;
  • на севере страны 0 -2 градуса днем, а ночью 0 -5;
  • в восточных областях днем от -1 до +2, ночью -6 -9;
  • на юге страны +1 +3 градуса днем, а ночью -1 -3;
  • в центральных областях днем от -2 до +3 градусов, ночью 0 -6.

Мокрый снег по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице погода будет облачной, ожидается мокрый снег. Столбики термометра в течение суток будут колебаться в пределах 0 +2 градусов. На дорогах местами гололедица.

Мокрый снег по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на сегодня

Напомним, что синоптики также дали прогноз погоды на выходные - 29-30 января.

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