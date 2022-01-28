Штормове попередження: буде буде сильний вітер та хуртовина

В Україні на сьогодні оголошено штормове попередження. Синоптики уточнили, де саме буде сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, 28 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.