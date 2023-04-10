Штормове попередження. В Одеській області посилюється мінна небезпека

За даними синоптиків, протягом завтрашньої доби в Одесі та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15-20 м/с. У регіоні оголосили штормове попередження.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Тому дрейфуючі морські міни можуть прибиватися до берегу та детонувати.

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", - додали у міській раді.

Нагадаємо, українців попередили про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах.

Крім того, синоптики нагадали, що робити під час грози та кульової блискавки.

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