UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Шторм обрушився на північ Італії: біля Мілана загинула людина

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Потужний шторм накрив північ Італії. В результаті негоди поблизу Мілана загинула 63-річна жінка, на яку під час прогулянки впало дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що 63-річна жінка загинула внаслідок падіння дерева в містечку Робеккетто-кон-Індуно, на захід від Мілана, повертаючись з прогулянки з двома іншими людьми, які отримали поранення внаслідок інциденту та були госпіталізовані.

За даними видання, пожежники вже впоралися з приблизно 50 інцидентами, ще 37 все ще очікують вирішення.

Більшість із них стосуються:

  • дерев,
  • затоплених підвалів і таверн,
  • рекламних білбордів, зірваних сильним вітром.

За даними італійського інформаційного агентства Ansa, сильні дощі також вразили східний регіон Венето, де негода охопила райони навколо міст Беллуно та Віченца, а також деякі частини Тоскани, де також повідомлялося про падіння дерев.

Примітно, що в той час, як на півночі лунали дощі та шторми, температура у більшій частині південної та центральної Італії, зокрема в Римі залишалася близько 30 градусів Цельсія.

Зауважимо, що значна частина Європи охоплена спекою на початку літа, яку, за словами офіційних осіб, вже пов'язують із щонайменше вісьмома смертями на континенті.

Негода у світі

Нагадаємо, що вранці 4 липня, у центральному Техасі почалася раптова повінь. Під удар потрапив округ Керр, вода всього за 45 хвилин піднялася на 8-9 метрів.

У приватному дитячому таборі "Містик" з 700 осіб, які перебували там, десятки загинули та зникли безвісти. Серед загиблих директор табору Дік Істленд, який до останнього рятував людей, а також троє дітей до 10 років.

Президент України Володимир Зеленський висловив слова співчуття США через смертоносну повінь у Техасі.

Зауважимо, що сьогодні президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь вже загинуло 59 осіб. Загалом стихійне лихо забрало в Техасі вже щонайменше 69 життів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяМілан