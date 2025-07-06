Шторм обрушився на північ Італії: біля Мілана загинула людина

Потужний шторм накрив північ Італії. В результаті негоди поблизу Мілана загинула 63-річна жінка, на яку під час прогулянки впало дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що 63-річна жінка загинула внаслідок падіння дерева в містечку Робеккетто-кон-Індуно, на захід від Мілана, повертаючись з прогулянки з двома іншими людьми, які отримали поранення внаслідок інциденту та були госпіталізовані.

За даними видання, пожежники вже впоралися з приблизно 50 інцидентами, ще 37 все ще очікують вирішення.

Більшість із них стосуються:

дерев,

затоплених підвалів і таверн,

рекламних білбордів, зірваних сильним вітром.

За даними італійського інформаційного агентства Ansa, сильні дощі також вразили східний регіон Венето, де негода охопила райони навколо міст Беллуно та Віченца, а також деякі частини Тоскани, де також повідомлялося про падіння дерев.

Примітно, що в той час, як на півночі лунали дощі та шторми, температура у більшій частині південної та центральної Італії, зокрема в Римі залишалася близько 30 градусів Цельсія.