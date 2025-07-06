Шторм обрушився на північ Італії: біля Мілана загинула людина
Потужний шторм накрив північ Італії. В результаті негоди поблизу Мілана загинула 63-річна жінка, на яку під час прогулянки впало дерево.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що 63-річна жінка загинула внаслідок падіння дерева в містечку Робеккетто-кон-Індуно, на захід від Мілана, повертаючись з прогулянки з двома іншими людьми, які отримали поранення внаслідок інциденту та були госпіталізовані.
За даними видання, пожежники вже впоралися з приблизно 50 інцидентами, ще 37 все ще очікують вирішення.
Більшість із них стосуються:
- дерев,
- затоплених підвалів і таверн,
- рекламних білбордів, зірваних сильним вітром.
За даними італійського інформаційного агентства Ansa, сильні дощі також вразили східний регіон Венето, де негода охопила райони навколо міст Беллуно та Віченца, а також деякі частини Тоскани, де також повідомлялося про падіння дерев.
Примітно, що в той час, як на півночі лунали дощі та шторми, температура у більшій частині південної та центральної Італії, зокрема в Римі залишалася близько 30 градусів Цельсія.
Зауважимо, що значна частина Європи охоплена спекою на початку літа, яку, за словами офіційних осіб, вже пов'язують із щонайменше вісьмома смертями на континенті.
Негода у світі
Нагадаємо, що вранці 4 липня, у центральному Техасі почалася раптова повінь. Під удар потрапив округ Керр, вода всього за 45 хвилин піднялася на 8-9 метрів.
У приватному дитячому таборі "Містик" з 700 осіб, які перебували там, десятки загинули та зникли безвісти. Серед загиблих директор табору Дік Істленд, який до останнього рятував людей, а також троє дітей до 10 років.
Президент України Володимир Зеленський висловив слова співчуття США через смертоносну повінь у Техасі.
Зауважимо, що сьогодні президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь вже загинуло 59 осіб. Загалом стихійне лихо забрало в Техасі вже щонайменше 69 життів.
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