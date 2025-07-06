Шторм обрушился на север Италии: возле Милана погиб человек
Мощный шторм накрыл север Италии. В результате непогоды вблизи Милана погибла 63-летняя женщина, на которую во время прогулки упало дерево.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что 63-летняя женщина погибла в результате падения дерева в городке Робеккетто-кон-Индуно, к западу от Милана, возвращаясь с прогулки с двумя другими людьми, которые получили ранения в результате инцидента и были госпитализированы.
По данным издания, пожарные уже справились с примерно 50 инцидентами, еще 37 все еще ожидают решения.
Большинство из них касаются:
- деревьев,
- затопленных подвалов и таверн,
- рекламных билбордов, сорванных сильным ветром.
По данным итальянского информационного агентства Ansa, сильные дожди также поразили восточный регион Венето, где непогода охватила районы вокруг городов Беллуно и Виченца, а также некоторые части Тосканы, где также сообщалось о падении деревьев.
Примечательно, что в то время, как на севере шли дожди и штормы, температура в большей части южной и центральной Италии, в частности в Риме оставалась около 30 градусов Цельсия.
Заметим, что значительная часть Европы охвачена жарой в начале лета, которую, по словам официальных лиц, уже связывают с по меньшей мере восемью смертями на континенте.
Непогода в мире
Напомним, что утром 4 июля, в центральном Техасе началось внезапное наводнение. Под удар попал округ Керр, вода всего за 45 минут поднялась на 8-9 метров.
В частном детском лагере "Мистик" из 700 человек, которые находились там, десятки погибли и пропали без вести. Среди погибших директор лагеря Дик Истленд, который до последнего спасал людей, а также трое детей до 10 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова соболезнования США из-за смертоносного наводнения в Техасе.
Заметим, что сегодня президент США Дональд Трамп объявил состояние стихийного бедствия в округе Керр штата Техас, где из-за масштабного наводнения уже погибло 59 человек. В целом стихийное бедствие унесло в Техасе уже по меньшей мере 69 жизней.
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