Шторм обрушился на север Италии: возле Милана погиб человек

Мощный шторм накрыл север Италии. В результате непогоды вблизи Милана погибла 63-летняя женщина, на которую во время прогулки упало дерево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что 63-летняя женщина погибла в результате падения дерева в городке Робеккетто-кон-Индуно, к западу от Милана, возвращаясь с прогулки с двумя другими людьми, которые получили ранения в результате инцидента и были госпитализированы.

По данным издания, пожарные уже справились с примерно 50 инцидентами, еще 37 все еще ожидают решения.

Большинство из них касаются:

деревьев,

затопленных подвалов и таверн,

рекламных билбордов, сорванных сильным ветром.

По данным итальянского информационного агентства Ansa, сильные дожди также поразили восточный регион Венето, где непогода охватила районы вокруг городов Беллуно и Виченца, а также некоторые части Тосканы, где также сообщалось о падении деревьев.

Примечательно, что в то время, как на севере шли дожди и штормы, температура в большей части южной и центральной Италии, в частности в Риме оставалась около 30 градусов Цельсия.