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На Скандинавські країни обрушився потужний шторм: евакуйовано сотні людей

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Середа 09 серпня 2023 04:20
На Скандинавські країни обрушився потужний шторм: евакуйовано сотні людей Фото: потужний шторм обрушився на Скандинавські країни (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На Скандинавські країни обрушився потужний шторм "Ганс", який викликав сильний вітер, дощі та зсуви. Через негоду є серйозні руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Норвезькі екстрені служби евакуйовували сотні людей, оскільки сильний шторм вирує у Північному регіоні. Негода спричинила руйнування ліній електропередач та затоплення цілих сіл. Влада призупинила роботу громадського транспорту в деяких районах.

Шторм розпочався у Швеції та згодом перекинувся в Норвегію. Також, постраждали частини Данії та Фінляндії. Через негоду шведський пасажирський поїзд зійшов з рейок, постраждали троє людей. У норвезькому місті Валдрес зсув зніс приватний житловий будинок. А в Хмеседалі невеликий будинок сплив річкою.

На східному узбережжі, на північ від Осло, у деяких районах західної Норвегії та південній частині Тренделагу прогнозується 80-100 мм опадів за 24 години. Норвезький метеорологічний інститут оголосив червоне попередження про небезпеку.

"У багатьох місцях непогода буде однією з найсильніших за останні 25 років", - зазначили в інституті.

Тайфун в Китаї

Тайфун Доксурі, який обрушився на Китай, приніс найсильніші дощі за останні 140 років. Внаслідок цього у провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.

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