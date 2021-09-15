Шторм "Николас" обрушился на США: 250 тысяч домов остались без света

Тропический шторм "Николас" обрушился на Техас и Луизиану в США. В результате 250 тысяч домов остались без электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В Хьюстоне отменили занятия в школах.
Синоптиков беспокоит, как медленно движется шторм. Ожидается, что в среду он должен утихнуть. Однако в четверг ожидается небольшое движение. Шторм сопровождается сильными дождями, что может вызвать наводнения.
Мэр озера Чарльз Ник Хантер призвал жителей серьезно отнестись к шторму.
Напомним, что ураган Ида привел к жертвам в США. Сообщалось о 82 погибших.