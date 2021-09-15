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Шторм "Ніколас" обрушився на США: 250 тисяч будинків залишилися без світла

Автор: Наталья Скороход

Тропічний шторм "Ніколас" обрушився на Техас і Луїзіану в США. В результаті 250 тисяч будинків залишилися без електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

У Х'юстоні скасували заняття в школах.

Синоптиків турбує, як повільно рухається шторм. Очікується, що в середу він повинен вщухнути. Однак у четвер очікується невеликий рух. Шторм супроводжується сильними дощами, що може викликати повені.

Мер озера Чарльз Нік Хантер закликав жителів серйозно поставитися до шторму.

Нагадаємо, що ураган Іда призвів до жертв у США. Повідомлялося про 82 загиблих.

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