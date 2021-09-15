Шторм "Ніколас" обрушився на США: 250 тисяч будинків залишилися без світла

Тропічний шторм "Ніколас" обрушився на Техас і Луїзіану в США. В результаті 250 тисяч будинків залишилися без електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
У Х'юстоні скасували заняття в школах.
Синоптиків турбує, як повільно рухається шторм. Очікується, що в середу він повинен вщухнути. Однак у четвер очікується невеликий рух. Шторм супроводжується сильними дощами, що може викликати повені.
Мер озера Чарльз Нік Хантер закликав жителів серйозно поставитися до шторму.
Нагадаємо, що ураган Іда призвів до жертв у США. Повідомлялося про 82 загиблих.