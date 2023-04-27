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Шторм у морі. Жителів Одеси та області попередили про загрозу мін

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Одеса, Четвер 27 квітня 2023 13:53
Шторм у морі. Жителів Одеси та області попередили про загрозу мін Фото: жетелів Одеської області попередили про мінну небезпеку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Одесі та області сьогодні, 27 квітня, погіршиться. У регіоні очікується сильний вітер, тому жителів попередили про загрозу мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Одеси.

За даними синоптиків, у найближчі години в Одесі та області очікують шквальні пориви вітру до 15-18 м/с. Вітряна погода збережеться до кінця доби, а також вночі та вранці 28 квітня.

Через погіршення погоди в Одеській області оголосили штормове попередження. Місцевих жителів просять бути обачними, не паркувати авто під деревами, лініями електропередач та стовпами.

Також через шторм у Чорному морі посилюється небезпека, є загроза підриву морських мін.

"Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні майже по всій території України очікуються дощі. Сухо буде лише у західних областях.

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