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Шторм в море. Жителей Одессы и области предупредили об угрозе мин

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Одесса, Четверг 27 апреля 2023 13:53
Шторм в море. Жителей Одессы и области предупредили об угрозе мин Фото: жителей Одесской области предупредили о минной опасности (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Одессе и области сегодня, 27 апреля, ухудшится. В регионе ожидается сильный ветер, потому жителей предупредили об угрозе мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Одессы.

По данным синоптиков, в ближайшие часы в Одессе и области ожидают шквальные порывы ветра до 15-18 м/с. Ветреная погода сохранится до конца суток, а также ночью и утром 28 апреля.

Из-за ухудшения погоды в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Местных жителей просят быть осмотрительными, не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередач и столбами.

Также из-за шторма в Черном море усиливается опасность, есть угроза подрыва морских мин.

"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня почти по всей территории Украины ожидаются дожди. Сухо будет только в западных областях.

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