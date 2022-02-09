UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шторм на Мадагаскаре: число жертв превысило 100 человек

Автор: Анна Полисученко

Увеличилось количество жертв в результате тропического циклона Батсираи на острове Мадагаскар. Погиб по меньшей мере 101 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Madagascar Tribune.

По информации от депутата округа Иконго Жана Брюнеля Разафинциандраофы, люди погибли в пяти коммунах. Расположенный на востоке острова округ Иконго первым принял удар циклона четыре дня назад. Большинство людей погибли в результате обрушения домов из-за шквалистых ветров и оползней. Здания были буквально снесены со склонов гор.

В распоряжение центральных властей до сих пор не поступили соответствующим образом оформленные документы обо всех погибших в округе Иконго.

Ранее мы писали, что в результате шторма на Мадагаскаре погибло более 20 человек, без дома остались тысячи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мадагаскар