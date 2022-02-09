Шторм на Мадагаскаре: число жертв превысило 100 человек

Увеличилось количество жертв в результате тропического циклона Батсираи на острове Мадагаскар. Погиб по меньшей мере 101 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Madagascar Tribune .

По информации от депутата округа Иконго Жана Брюнеля Разафинциандраофы, люди погибли в пяти коммунах. Расположенный на востоке острова округ Иконго первым принял удар циклона четыре дня назад. Большинство людей погибли в результате обрушения домов из-за шквалистых ветров и оползней. Здания были буквально снесены со склонов гор.

В распоряжение центральных властей до сих пор не поступили соответствующим образом оформленные документы обо всех погибших в округе Иконго.