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Шторм на Мадагаскарі: кількість жертв перевищила 100 осіб

Автор: Анна Полисученко

Збільшилася кількість жертв в результаті тропічного циклону Батсіраї на острові Мадагаскар. Загинула щонайменше 101 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madagascar Tribune.

За інформацією від депутата округу Іконго Жана Брюнеля Разафінціандраофи, люди загинули в п'яти комунах. Розташований на сході острова округ Іконго першим прийняв удар циклону чотири дні тому. Більшість людей загинули в результаті обвалення будинків через шквалисті вітри і зсуви. Будівлі були буквально знесені зі схилів гір.

У розпорядження центральної влади досі не надійшли відповідним чином оформлені документи про всіх загиблих в окрузі Іконго.

Раніше ми писали, що в результаті шторму на Мадагаскарі загинуло понад 20 осіб, без будинку залишилися тисячі.

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Мадагаскар