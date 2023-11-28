Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак

Район Керченського мосту

"Під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них. Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту", - зазначає він.

За словами аналітика, ці бони були встановлені для захисту моста від атак дронів біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Вони виглядають як загородження з шипами і мали запобігти атакам з боку України, яка "у минулому успішно виводила міст з ладу на кілька місяців". При чому окупанти легко їх знімали раніше, коли дорогою проходили кораблі.

Район Севастопольської бухти

Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.

У деяких місцях тут вони закріплені кабелем, щоб гарантувати, що стріли залишаються на місці і дозволяють легко контролювати зміну положення загороджень.

"Таким чином, можна дійти висновку, що ці оборонні мережі забезпечували флоту в Криму певний ступінь безпеки, але тепер він є дуже вразливим для атак дронів з боку України", - констатує аналітик.

Шторм у Криму

Тимчасово окупований Крим із 26 листопада накрила потужна негода. У ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Відомо, щонайменше про одну жертву, півмільйона абонентів залишилися без світла. Зокрема морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.