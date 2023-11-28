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Шторм в Крыму снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак

Фото: шторм в Крыму снес заграждения, защищавшие Керченский мост от атак (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Шторм в Крыму снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINT-исследователя Браяна.

Район Керченского моста 

"Во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения либо были смыты из-за шторма на море, либо были сняты, чтобы предотвратить какой-либо ущерб для них. Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты", - отмечает он.

 

По словам аналитика, эти боны были установлены для защиты моста от атак дронов возле канала Керчь-Еникале, под Керченским мостом. Они выглядят как заграждения с шипами и должны были предотвратить атаки со стороны Украины, которая "в прошлом успешно выводила мост из строя на несколько месяцев". При чем оккупанты легко их снимали ранее, когда по пути проходили корабли. 

Район Севастопольской бухты

Аналогичные заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.

 

В некоторых местах здесь они закреплены кабелем, чтобы гарантировать, что стрелы остаются на месте и позволяют легко контролировать изменение положения заграждений.

"Таким образом, можно прийти к выводу, что эти оборонительные сети обеспечивали флоту в Крыму определенную степень безопасности, но теперь он очень уязвим для атак дронов со стороны Украины", - констатирует аналитик.

Шторм в Крыму

Временно оккупированный Крым с 26 ноября накрыла мощная непогода. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет. Известно, минимум об одной жертве, полмиллиона абонентов остались без света. В частности, морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но не прекратил боевые действия полностью.

 

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Керченский мостСевастопольКрим