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Шторм у Криму сильно пошкодив оборону Керченського мосту: знімки з супутника

Фото: шторм у Криму сильно пошкодив оборону Керченського мосту (wikipedia.jpeg)
Автор: Наталія Гурковська

Баржі, з яких складається оборонна лінія Кримського мосту, серйозно пошкоджено. Причиною став шторм, що накрив півострів 26 листопада.

Відповідні супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Згідно з опублікованими зображеннями, біля мосту три баржі затоплені, одна з яких частково ще дві повністю змиті водою.

"Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прикріплена", – уточнює дослідник.

 

Шторм у Криму сильно пошкодив оборону Керченського мосту (twitter.com/MT_Anderson)

Наслідки шторму в Криму

Тимчасово окупований Крим із 26 листопада накрила потужна негода. У ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Відомо, щонайменше про одну жертву, півмільйона абонентів залишилися без світла.

Зокрема морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. Крім того стихія змила не тільки окопи на узбережжі в Євпаторії, але й знесла загородження, що захищали Керченський міст і бухту Севастополя від атак.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.

 

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