Шторм в Крыму сильно повредил оборону Керченского моста: снимки со спутника

Согласно опубликованным изображениям, возле моста три баржи затоплены, одна из которых частично Еще две полностью смыты водой.

"Еще одна баржа остается на плаву, но она ни к чему не прикреплена", - уточняет исследователь.

Шторм в Крыму сильно повредил оборону Керченского моста (twitter.com/MT_Anderson)

Последствия шторма в Крыму

Временно оккупированный Крым с 26 ноября накрыла мощная непогода. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет. Известно, минимум об одной жертве, полмиллиона абонентов остались без света.

В частности, морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье в Евпатории. Кроме того, стихия смыла не только окопы на побережье в Евпатории, но и снесла заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но не прекратил боевые действия полностью.