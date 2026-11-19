До +16, у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 19 листопада, місцями очікується незначне потепління. У низці регіонів прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на Лівобережжі та Закарпатті помірні, на сході та південному сході країни місцями значні дощі. На решті території без опадів.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13°; на півдні країни 11-16°.
В Карпатах день невеликий дощ, температура 2-7° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 8-13°, у Києві 10-12°.
Нагадаємо, раніше синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоди на найближчі три дні.