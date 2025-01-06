Шторм десятиліття у США: у 7 штатах оголосили надзвичайний через сильний холод і снігопади

Погіршення погоди у США

Негода охопила більшість штатів США, включаючи Канзас, Міссурі, Кентуккі, Вірджинію, Західну Вірджинію, Арканзас і частину Нью-Джерсі. Внаслідок цього шторму оголошено надзвичайний стан у кількох регіонах країни, оскільки арктичний холод і снігопади призвели до масштабних проблем із транспортом, закриття шкіл і утруднення у пересуванні.

Пожежники з відділу пожежної охорони розчищають сніг перед своєю станцією 5 січня 2025 року в Луїсвіллі, штат Кентуккі (фото: Люк Шарретт/Getty Images)

Метеорологи прогнозують, що шторм може стати найбільшим за останні десять років, при цьому погода погіршуватиметься протягом дня 6 січня і до понеділка. Влада закликає громадян утримуватись від поїздок і залишатися вдома, особливо в районах з найгіршими погодними умовами.

Погіршення погодних умов почалося 4 січня і триває до сьогодні. Полярний вихор, який зазвичай утримує арктичне повітря навколо полюсів, ослаб і дозволив холодному повітрю рухатись на південь США. Метеорологи повідомляють, що це призвело до різкого зниження температур, навіть до -8°C у південних штатах.

У яких штатах найгірша ситуація

У Канзасі, де снігопад досяг 30 см, ситуація є однією з найскладніших. На південь від снігової зони прогнозуються дощі з льодом, які можуть призвести до утворення небезпечного льоду на дорогах.

Чоловік використовує снігоочисник, щоб прибрати сніг 5 січня 2025 року в місті Шані, штат Канзас (фото: Чейз Кастор/Getty Images)

У Вашингтоні, столиці країни, снігопад може сягнути 40 см в деяких районах, а температури досягнуть -6°C. Це ускладнить проведення сертифікації результатів президентських виборів, яка планувалася на сьогодні, 6 січня.

У Філадельфії також очікуються сильні снігопади – до 18 см снігу та мороз до -6°C. Мер Філадельфії оголосив про закриття державних шкіл та установ через погіршення погодних умов.

Шторм, що супроводжується хуртовинами, сильними вітрами та дощем із льодом, має рухатись на північний схід. За прогнозами, снігопади та сильні вітри охоплять штат Огайо, Західну Вірджинію, Пенсільванію та Меріленд, де очікуються значні опади. Водночас на сході країни можливі сильні пориви вітру та небезпечний рівень хвиль у прибережних районах, зокрема на узбережжі Алабами та північному заході Флориди.

Станом на 6 січня, у деяких районах вже зафіксовані рекордні снігові покриви та екстремально низькі температури. У Канзасі, зокрема, вже випало 25 см снігу, а в Міссурі та Іллінойсі очікуються до 30 см снігу. Затримки в авіарейсах та проблеми з електропостачанням через обмерзання та сильний вітер створюють додаткові труднощі для місцевих жителів.