Зимовий шторм не завадить підтвердити перемогу Трампа в Конгресі США, - Джонсон
Сьогодні в Конгресі США мають офіційно підтвердити обрання Дональда Трампа на посаду президента. І сильний зимовий шторм, який насувається на Сполучені Штати, цьому процесу не завадить.
Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Закон про підрахунок голосів виборців вимагає, щоб це відбулося 6 січня о 13:00, тому, незалежно від того, чи буде в нас снігова буря, чи ні, ми будемо в цьому залі і переконаємося, що це буде зроблено", - сказав він в ефірі Fox News.
Джонсон висловив сподівання, що незважаючи на шторм, на захід прийдуть усі охочі. Крім того, він закликав законодавців залишатися в місті.
Reuters пише, що у Вашингтоні сьогодні очікується випадання снігу і мокрого снігу від 7 до 18 см, що може ускладнити поїздки на роботу. Ба більше, місто наказало закрити в понеділок державні школи.
Нагадаємо, у п'ятницю, 3 січня, Майка Джонсона переобрали на посаду спікера палати представників США. За його кандидатуру віддали голос практично всі республіканці в нижній палаті Конгресу.
У разі, якби цього не сталося, підтвердження перемоги Трампа в Конгресі могло б затриматися.
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