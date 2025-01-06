Шторм десятилетия в США: в 7 штатах объявили чрезвычайное из-за сильного холода и снегопадов

Ухудшение погоды в США

Непогода охватила большинство штатов США, включая Канзас, Миссури, Кентукки, Вирджинию, Западную Вирджинию, Арканзас и часть Нью-Джерси. В результате этого шторма объявлено чрезвычайное положение в нескольких регионах страны, поскольку арктический холод и снегопады привели к масштабным проблемам с транспортом, закрытию школ и затруднению в передвижении.

Пожарные из отдела пожарной охраны расчищают снег перед своей станцией 5 января 2025 года в Луисвилле, штат Кентукки (фото: Люк Шарретт/Getty Images)

Метеорологи прогнозируют, что шторм может стать крупнейшим за последние десять лет, при этом погода будет ухудшаться в течение дня 6 января и до понедельника. Власти призывают граждан воздерживаться от поездок и оставаться дома, особенно в районах с наихудшими погодными условиями.

Ухудшение погодных условий началось 4 января и продолжается до сих пор. Полярный вихрь, который обычно удерживает арктический воздух вокруг полюсов, ослаб и позволил холодному воздуху двигаться на юг США. Метеорологи сообщают, что это привело к резкому снижению температур, даже до -8°C в южных штатах.

В каких штатах худшая ситуация

В Канзасе, где снегопад достиг 30 см, ситуация является одной из самых сложных. К югу от снежной зоны прогнозируются дожди со льдом, которые могут привести к образованию опасного льда на дорогах.

Мужчина использует снегоочиститель, чтобы убрать снег 5 января 2025 года в городе Шани, штат Канзас (фото: Чейз Кастор/Getty Images)

В Вашингтоне, столице страны, снегопад может достичь 40 см в некоторых районах, а температуры достигнут -6°C. Это усложнит проведение сертификации результатов президентских выборов, которая планировалась на сегодня, 6 января.

В Филадельфии также ожидаются сильные снегопады - до 18 см снега и мороз до -6°C. Мэр Филадельфии объявил о закрытии государственных школ и учреждений из-за ухудшения погодных условий.

Шторм, сопровождающийся метелями, сильными ветрами и дождем со льдом, должен двигаться на северо-восток. По прогнозам, снегопады и сильные ветры охватят штат Огайо, Западную Вирджинию, Пенсильванию и Мэриленд, где ожидаются значительные осадки. В то же время на востоке страны возможны сильные порывы ветра и опасный уровень волн в прибрежных районах, в частности на побережье Алабамы и северо-западе Флориды.

По состоянию на 6 января, в некоторых районах уже зафиксированы рекордные снежные покровы и экстремально низкие температуры. В Канзасе, в частности, уже выпало 25 см снега, а в Миссури и Иллинойсе ожидаются до 30 см снега. Задержки в авиарейсах и проблемы с электроснабжением из-за обледенения и сильного ветра создают дополнительные трудности для местных жителей.