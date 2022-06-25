Шторм в Черном море "загнал" группировку кораблей РФ в пункты базирования
Корабельная группировка российского флота под влиянием продолжительного шторма "похудела". Часть кораблей ушла в пункты базирования в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Сейчас группировка у границ Украины состоит из двух ракетных кораблей и большого десантного корабля. Остальные укрылись в пунктах базирования.
"Тем не менее угроза ракетных ударов остается и с моря, и с неба, и с суши. Шторм еще не утих, поэтому путешествующие мины могут встречаться в любых районах моря и выталкиваться к побережью", - говорится в сообщении.
Как известно, в ночь на 17 июня Военно-морские силы Украины ракетами класса "Земля-поверхность" точно поразили российский буксир. Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.
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