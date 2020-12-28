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Шторм "Белла" оставил без света тысячи людей во Франции и Британии

Автор: Андрей Козловский

По севере Франции и юге Великобритании прошелся сильный шторм "Белла", который вызвал сильные дожди и мощный ветер. Он нарушил авиаперевозки и оставил тысячи домов без света.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, Бретань и Нормандия на севере и западе Франции были первыми регионами, которые пострадали от непогоды. Энергетическая компания Enedis сообщила, что 18 тысяч домохозяйств там остались без света.

Кроме того, без электричества остались около 34 тысяч семей на востоке и в центре Франции.

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Известно, что из-за шторма более трети рейсов из главного аэропорта Франции имени Шарля де Голля задерживались в среднем на 50 минут.

Во Франции метеорологическая служба предупредила о шкальном ветре и высоких волнах на побережье Атлантического океана. Порывы со скоростью до 145 километров в час были измерены на вершине Эйфелевой башни.

В воскресенье шторм "Белла" поразил Британию. По всей стране действовали более 100 предупреждений о наводнениях. В части Нортгемптоншира и Бедфордширу на востоке Англии были затоплены дома. Около 20 тысяч семей в Уэльсе остались без света.

Напомним, ранее сообщалось, что шторм "Белла" достиг берегов Франции и Бельгии.

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