Шторм "Белла" залишив без світла тисячі людей у Франції та Британії

По півночі Франції та півдні Британії пройшовся сильний шторм "Белла", який спричинив сильні дощі та потужний вітер. Він порушив авіаперевезення та залишив тисячі домогосподарств без світла.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, Бретань і Нормандія на півночі та заході Франції були першими регіонами, які постраждали від негоди. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 18 тисяч домогосподарств там залишились без світла.

Крім того, близько 34 тисяч сімей на сході і в центрі Франції також залишилися без електрики.

Відомо, що через шторм більше третини рейсів з головного аеропорту Франції імені Шарля де Голля затримувалися в середньому на 50 хвилин.

У Франції метеорологічна служба попередила про шкальний вітер і високі хвилі на узбережжі Атлантичного океану. Пориви зі швидкістю до 145 кілометрів на годину були виміряні на вершині Ейфелевої вежі.

Раніше шторм "Белла" вразив Британію. У неділю по всій країні діяли понад 100 попереджень про повені. В частині Нортгемптонширу та Бедфордширу на сході Англії буди затоплені будинки. Близько 20 тисяч сімей в Уельсі залишились без світла.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що шторм "Белла" досяг берегів Франції та Бельгії.