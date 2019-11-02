Шторм "Амели" приближается к западному побережью Франции

На западе Франции в связи с приближением шторма "Амели" объявлено предпоследний, оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную метеорологическую службу "Метео Франс".

Как сообщается, шторм затронет атлантическое побережье в ночь на воскресенье.

"Шторм "Амели" должен затронуть атлантическое побережье поздней ночью с субботы на воскресенье и будет сопровождаться сильными и очень сильными ветрами", - гласит предупреждение.

Ожидается, что с 01:00 (02:00 по киевскому времени) на территории департаментов Вандея, Приморская Шаранта и Жиронда у берега будут наблюдаться порывы ветра 30 - 36 м/с и 27 - 30 м/с в более отдаленных районах. В соседних Де-Севр, Шаранте, Ландах и Верхней Вьенне, где объявлен желтый уровень погодной опасности, скорость ветра достигнет 25 - 27 м/с.

Также во всех указанных департаментах на протяжении ближайших 36 часов ожидаются сильные дожди - от 30 до 50 мм осадков. Отдельное предупреждение касается жителей прибрежной зоны в связи с возможными подтоплениями и сильными волнами.

Напомним, на юго-западе провинции Квебек в Канаде 980 тыс. жителей остались без электроснабжения из-за непогоды. Буря унесла по крайней мере одну жизнь. В Бромонте, на южном берегу Монреаля, 63-летний мужчина погиб после того, как на него упало дерево.

Кроме того, три человека погибли в результате наводнения после ливней на юге Франции.