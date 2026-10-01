Штиль на АЗС. Скільки коштує бензин та дизель 1 жовтня та де заправитись дешевше

Станом на ранок 1 жовтня ціни на АЗС на пальне тримаються незмінними. У частині мереж вартість палива вже перейшла критичну межу у 100 грн, але є й доступніші заправки.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ціни на пальне залишаються незмінними. Мережа SOCAR наразі тримає найвищі цінники: преміальний бензин та дизель - по 104 грн за літр, 95-й бензин - 94,90-97,90 грн за літр.
У ОККО та WOG преміальний бензин та дизель по 102,90 грн за літр. За 95-й бензин у мережах доведеться заплатити 92,90-95,90 грн.
Найнижчі ціни наразі на UPG та державній "Укрнафті". Преміальний дизель тримається нижче критичної позначки у 100 грн - 99,90 грн за літр. 95-й бензин у мережах коштує 88,90-91,90 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG