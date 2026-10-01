Штиль на АЗС. Сколько стоит бензин и дизель 1 октября и где заправиться дешевле

По состоянию на утро 1 октября цены на АЗС на топливо держатся неизменными. В части сетей стоимость топлива уже перешла критическую границу в 100 грн, но есть и более доступные заправки.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Цены на топливо остаются неизменными. Сеть SOCAR сейчас держит самые высокие ценники: премиальный бензин и дизель - по 104 грн за литр, 95-й бензин - 94,90-97,90 грн за литр.
У ОККО и WOG премиальный бензин и дизель по 102,90 грн за литр. За 95-й бензин в сетях придется заплатить 92,90-95,90 грн.
Самые низкие цены на UPG и государственной "Укрнафте". Премиальный дизель держится ниже критической отметки в 100 грн - 99,90 грн за литр. 95-й бензин в сетях стоит 88,90-91,90 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG