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Штайнмайера переизбрали президентом Германии на второй срок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральное собрание Германии переизбрало Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй срок. Его кандидатур поддержали 1045 законодателей из 1472.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования, опубликованные на сайте Бундестага.

Остальные кандидаты на пост президента Германии набрали следующее количество голосов:

  • Герхард Траберт, врач из Майнца - 96;
  • Макс Отте, экономист и профессор - 140;
  • Штефани Гебауэр, астофизик - 58.

Президента Германии выбирают на пятилетний срок.

Федеральное собрание - это специальный конституционный орган Германии. Созывается для избрания президента страны. В него входят депутаты Бундестага и представители регионов.

В этот Федеральное собрание состояло из 1472 участников, в том числе 763 депутатов Бундестага. На голосование пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель. Она представляла землю Мекленбург-Передняя Померания.

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ГерманияШтайнмайерПрезидентские выборы