Штайнмайера переизбрали президентом Германии на второй срок

Федеральное собрание Германии переизбрало Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй срок. Его кандидатур поддержали 1045 законодателей из 1472.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования, опубликованные на сайте Бундестага.
Остальные кандидаты на пост президента Германии набрали следующее количество голосов:
Президента Германии выбирают на пятилетний срок.
Федеральное собрание - это специальный конституционный орган Германии. Созывается для избрания президента страны. В него входят депутаты Бундестага и представители регионов.
В этот Федеральное собрание состояло из 1472 участников, в том числе 763 депутатов Бундестага. На голосование пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель. Она представляла землю Мекленбург-Передняя Померания.