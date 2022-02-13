Германия получит сегодня нового президента. На выборы пригласили Меркель
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, действующий президент Германии (GettyImages)
Сегодня, 13 февраля, Федеральное собрание Германии проведет выборы нового президента страны. На голосование пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Бундестага.
Федеральное собрание состоит из 1472 участников. В состав собрания входят представители немецких земель и 763 депутатов Бундестага. Меркель будет представлять землю Мекленбург-Передняя Померания.
Кто претендует на должность:
- Франк-Вальтер Штайнмайер, действующий президент;
- Герхард Траберт, врач из Майнца;
- Макс Отте, экономист и профессор;
- Штефани Гебауэр, астофизик.
Президента изберут на пятилетний срок.
Напомним, в прошлом году в Германии выбрали нового канцлера. Им стал Олаф Шольц.