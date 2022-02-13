RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини на другий термін

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральні збори Німеччини переобрало Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни на другий термін. Його кандидатур підтримали 1045 законодавців з 1472.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування, опубліковані на сайті Бундестагу.

Решта кандидатів на пост президента Німеччини набрали таку кількість голосів:

  • Герхард Траберт, лікар з Майнца-96;
  • Макс Отте, економіст і професор-140;
  • Штефані Гебауер, астофізик-58.

Президента Німеччини обирають на п'ятирічний термін.

Федеральні збори - це спеціальний конституційний орган Німеччини. Скликається для обрання президента країни. До нього входять депутати Бундестагу і представники регіонів.

У цей Федеральні збори складалося з 1472 учасників, у тому числі 763 депутатів Бундестагу. На голосування запросили колишнього канцлера Ангелу Меркель. Вона представляла землю Мекленбург-Передня Померанія.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияШтайнмаєрПрезидентські вибори