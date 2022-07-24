Штайнмайер о войне в Украине: попытка россиян разрушить единство Европы

"Мы не должны позволить разделить себя, мы не должны позволить разрушить великую работу по созданию единой Европы, которую мы так многообещающе начали", - подчеркнул Штайнмайер, комментируя агрессию РФ.

Он отметил, что война россиян коснулась не только территорий Украины, но и ценностей и миропорядка стран Европы.

При этом президент добавил, что цель России не ограничивается захватом украинских территорий.

"Россия не только ставит под вопрос границы, не только оккупирует территории независимого и суверенного соседнего государства, она даже оспаривает государственность Украины", - заявил Штайнмайер.