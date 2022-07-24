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Штайнмаєр про війну в Україні: спроба росіян зруйнувати єдність Європи

Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині вважають, що війна Кремля націлена не тільки на захоплення територій України, а й на руйнування єдності серед країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, якого цитує The Guardian.

"Ми не повинні дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали", - підкреслив Штайнмаєр, коментуючи агресію РФ.

Він зазначив, що війна росіян торкнулася не тільки територій України, а й цінностей і світопорядку країн Європи.

При цьому президент додав, що мета Росії не обмежується захопленням українських територій.

"Росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України", - заявив Штайнмаєр.

Нагадаємо, раніше Штайнмайер запевняв, що західні партнери не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Російською Федерацією.

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