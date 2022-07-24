Штайнмаєр про війну в Україні: спроба росіян зруйнувати єдність Європи

"Ми не повинні дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали", - підкреслив Штайнмаєр, коментуючи агресію РФ.

Він зазначив, що війна росіян торкнулася не тільки територій України, а й цінностей і світопорядку країн Європи.

При цьому президент додав, що мета Росії не обмежується захопленням українських територій.

"Росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України", - заявив Штайнмаєр.