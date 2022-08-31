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Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны против Украины

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Это он заявил в своей речи на ассамблее Всемирного совета церквей, которая проходит в немецком Карлсруэ.

"Ее руководство распространяет пропаганду, которая "произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры", - сказал Штайнмайер.

Президент напомнил, что в Украине произошло большое количество военных преступлений в отношении религиозных объектов в Украине, а также разрушено много других гражданских зданий. Поэтому путь которым сейчас движется РПЦ он назвал "кощунственным неверным".

"Ни один христианин, который еще имеет веру, разум и чувства, не сможет рассмотреть в этом волю Божию", - добавил В итоге Штайнмайер.

Напомним, что Украина может ввести санкции против патриарха Кирилла и иерархов РПЦ.

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