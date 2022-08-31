Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни проти Україні

Це він заявив у своїй промові на асамблеї Всесвітньої ради церков, яка відбувається в німецькому Карлсруе.

"Її керівництво поширює пропаганду, яка "довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури", - сказав Штайнмаєр.

Президент нагадав, що в Україні трапилось велика кількість воєнних злочинів відносно релігійних об'єктів в Україні, а також зруйновано багато інших цивільних будівель. Тому шлях яким зараз рухається РПЦ він назвав "блюзнірським невірним".

"Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе розглянути в цьому волю Божу", - додав у підсумку Штайнмаєр.