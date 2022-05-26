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Штайнмайер призвал Путина немедленно вывести войска и начать серьезные переговоры с Зеленским

Фото: президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия должна немедленно прекратить боевые действия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу Кремля Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Штайнмайер также обратил внимание на то, что агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине.

"Проявите уважение к суверенитету Украины. Прекратите страдания и разрушения в Украине. Выведите свои войска. И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским", - обратился он к президенту РФ.

Из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли, отметил он.

"Многим регионам мира в ближайшие месяцы угрожают голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - предупредил Штайнмайер.

Президент Германии также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".

Напомним, 17 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, на сегодня переговоры не ведутся ни в каком виде.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

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