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Штайнмайер подтвердил отказ Украины принять его в Киеве

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что руководство Украины назвало нежелательным его визит в Киев в условиях войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента ФРГ.

Федеральный президент во время визита в Польшу прокомментировал информацию об отказе Зеленского встретиться с ним. Несмотря на готовность Штайнмайера приехать в Киев, поездка не состоится.

"Вместе с президентами стран Балтии и Польши я хотел послать сильный сигнал солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но должен признать, что этого не хотели в Киеве", – рассказал президент Германии.

Немецкая пресса уверена, что за срывом потенциального визита Штайнмайера стоит его многолетняя поддержка двусторонних немецко-российских отношений. В частности, он являлся сторонником строительства "Северного потока-2".

Напомним, что Швеция и Финляндия отвергли угрозы РФ и будут самостоятельно решать вопрос вступления в НАТО.

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