Штайнмаєр підтвердив відмову України прийняти його в Києві

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив, що керівництво України назвало небажаним його візит до Києві в умовах війни з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента ФРН .

Федеральний президент під час візиту до Польщі прокоментував інформацію про відмову Зеленського зустрітися з ним. Попри готовність Штайнмаєра приїхати в Київ, поїздка не відбудеться.

"Разом із президентами країн Балтії та Польщі я хотів надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною. Я був готовий. Але мушу визнати, що цього не хотіли в Києві", – розповів президент Німеччини.

Німецька преса впевнена, що за зривом потенційного візиту Штайнмаєра стоїть його багаторічна підтримка двостороніх німецько-російських взаємин. Зокрема, він був прихильником побудови "Північного потоку-2".