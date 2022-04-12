Штайнмаєр підтвердив відмову України прийняти його в Києві

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив, що керівництво України назвало небажаним його візит до Києві в умовах війни з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента ФРН.
Федеральний президент під час візиту до Польщі прокоментував інформацію про відмову Зеленського зустрітися з ним. Попри готовність Штайнмаєра приїхати в Київ, поїздка не відбудеться.
"Разом із президентами країн Балтії та Польщі я хотів надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною. Я був готовий. Але мушу визнати, що цього не хотіли в Києві", – розповів президент Німеччини.
Німецька преса впевнена, що за зривом потенційного візиту Штайнмаєра стоїть його багаторічна підтримка двостороніх німецько-російських взаємин. Зокрема, він був прихильником побудови "Північного потоку-2".
Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія відкинули погрози РФ та самостійно вирішуватимуть питання вступу до НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.