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Штайнмаєр підтвердив відмову України прийняти його в Києві

Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив, що керівництво України назвало небажаним його візит до Києві в умовах війни з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента ФРН.

Федеральний президент під час візиту до Польщі прокоментував інформацію про відмову Зеленського зустрітися з ним. Попри готовність Штайнмаєра приїхати в Київ, поїздка не відбудеться.

"Разом із президентами країн Балтії та Польщі я хотів надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною. Я був готовий. Але мушу визнати, що цього не хотіли в Києві", – розповів президент Німеччини.

Німецька преса впевнена, що за зривом потенційного візиту Штайнмаєра стоїть його багаторічна підтримка двостороніх німецько-російських взаємин. Зокрема, він був прихильником побудови "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія відкинули погрози РФ та самостійно вирішуватимуть питання вступу до НАТО.

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