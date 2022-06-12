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Штайнмайер критикует Шредера за связи с РФ: из-за него к Германии много вопросов

Фото: бывший канцлер Германии Герхард Шредер (gettyimages)
Автор: Мария Кучерявец

Тесные деловые связи с Россией бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера имеют негативные последствия для Германии. Ведь оставили "много вопросов" не только к нему лично, но и к Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в интервью Bild.

По его словам, достижения Шредера на посту канцлера "отодвигаются на задний план" из-за его сотрудничества с российскими энергокомпаниями.

"Работа Герхарда Шредера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", - заявил Штайнмайер.

Он также добавил, что был главой канцелярии канцлера во время пребывания Шредера у власти с 1999 по 2005 год, но в последнее время "старался дистанцироваться" от своего бывшего политического союзника.

"Мы шли вместе 15 лет, и 17 лет я шел своим политическим путем без него. За это время Герхард Шредер принял личные решения, которые разделили нас", - подытожил Штайнмайер.

Связи Шредера с РФ

Напомним, после волны критики со стороны немецких и западных политиков за поддержку президента России Владимира Путина, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что уходит с поста председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".

При этом, несколькими днями позже бывший канцлер Германии отклонил предложение "Газпрома" войти в состав его совета директоров

Кроме того, Бундестаг лишил его особых прав, а также закрыл финансирование и сам офис бывшего канцлера.

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ГерманияШтайнмайерШредер