Штайнмайєр критикує Шредера за зв'язки з РФ: через нього до Німеччини багато питань

За його словами, досягнення Шредера на посаді канцлера "відсуваються на задній план" через його співпрацю з російськими енергокомпаніями.

"Робота Герхарда Шредера у російських енергетичних компаніях викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, у тому числі щодо нашої країни. У цьому немає нічого хорошого", - заявив Штайнмаєр.

Він також додав, що був головою канцелярії канцлера під час перебування Шредера при владі з 1999 по 2005 рік, але останнім часом "намагався дистанціюватися" від свого колишнього політичного союзника.

"Ми йшли разом 15 років, і 17 років я йшов своїм політичним шляхом без нього. За цей час Герхард Шредер ухвалив особисті рішення, які розділили нас", - підсумував Штайнмаєр.

Зв'язки Шредера з РФ

Нагадаємо, після хвилі критики з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента Росії Володимира Путіна, колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер заявив, що йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснафта".

При цьому, декількома днями пізніше колишній канцлер Німеччини відхилив пропозицію "Газпрому" увійти до складу його ради директорів

Крім того, Бундестаг позбавив його особливих прав, а також закрив фінансування і сам офіс колишнього канцлера.

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