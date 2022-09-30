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Штайнмаєр заявив про невизнання "референдумів" та подальшу підтримку Україні

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П'ятниця 30 вересня 2022 16:09
Штайнмаєр заявив про невизнання "референдумів" та подальшу підтримку Україні Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина ніколи не визнає результати "референдумів" на окупованих Росією територіях та буде продовжувати підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра.

"Путінський режим просуває ескалацію все далі і далі - навіть сьогодні, з анексією чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - після незаконних фіктивних "референдумів" цього тижня", - заявив Штайнмаєр.

За його словами, Німеччина ніколи не визнає ці "результати". Штайнмаєр сказав, що війна принесла страждання і руйнування народу України, перетворила на руїни цілі міста і змусила мільйони людей тікати.

"Відповідь може бути лише одна: ми стоїмо разом з Україною, разом з нашими європейськими сусідами. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно: фінансово, гуманітарно, політично і військово", - додав президент Німеччини.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що анексія Росією українських територій не може бути визнана.

Також, G7 засудили "референдуми" Росії та пообіцяли допомагати Україні "стільки, скільки потрібно".

Пізніше Ізраїль заявив, що не визнає російські "референдуми" в Україні.

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