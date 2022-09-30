Штайнмаєр заявив про невизнання "референдумів" та подальшу підтримку Україні

Німеччина ніколи не визнає результати "референдумів" на окупованих Росією територіях та буде продовжувати підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра.

"Путінський режим просуває ескалацію все далі і далі - навіть сьогодні, з анексією чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - після незаконних фіктивних "референдумів" цього тижня", - заявив Штайнмаєр.

За його словами, Німеччина ніколи не визнає ці "результати". Штайнмаєр сказав, що війна принесла страждання і руйнування народу України, перетворила на руїни цілі міста і змусила мільйони людей тікати.

"Відповідь може бути лише одна: ми стоїмо разом з Україною, разом з нашими європейськими сусідами. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно: фінансово, гуманітарно, політично і військово", - додав президент Німеччини.