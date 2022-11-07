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Штайнмаєр запропонував новий варіант допомоги українським містам: який саме

Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував нову форму допомоги Україні - з залученням міст-побратимів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію на сайті президента Німеччини.

Наразі Німеччина надає Україні економічну, фінансову та військову підтримку, але деякі міста потребують і гуманітарної, наприклад, генераторів та інших речей.

"Виникла пропозиція про те, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст з Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні", – пояснив він.

Ті міста, що вже мають побратимів в Німеччині, наразі отримують таку допомогу, зазначив Штайнмаєр.

"Інші теж хочуть такої підтримки - одягом чи генераторами. Або там, де ми були, зараз змінюють опалення та кажуть: ми живемо посеред лісу, але зараз нам потрібно щось, щоб подрібнити дрова – шредери. Ми маємо ініціювати такі практичні форми співробітництва ", - впевнений він.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Україна сподівається на прямі постачання танків Leopard 2 з Німеччини. Переговори з цього приводу вже ведуться.

Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після поїздки в Україну заявив, що ситуація набагато страшніша, ніж люди уявляють в Німеччині, а надії на мирні переговори поки що немає.

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Штайнмаєр