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Штайнмайер предложил новый вариант помощи украинским городам: какой именно

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил новую форму помощи Украине - с привлечением городов-побратимов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию на сайте президента Германии.

Сейчас Германия оказывает Украине экономическую, финансовую и военную поддержку, но некоторые города нуждаются и в гуманитарной, например, генераторах и других вещах.

"Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может предоставляться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине", - пояснил он.

Те города, которые уже имеют побратимов в Германии, сейчас получают такую помощь, отметил Штайнмайер.

"Другие тоже хотят такой поддержки - одеждой или генераторами. Или там, где мы были, сейчас меняют отопление и говорят: мы живем посреди леса, но сейчас нам нужно что-то, чтобы измельчить дрова - шредеры. Мы должны инициировать такие практические формы сотрудничества", - уверен он.

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина надеется на прямые поставки танков Leopard 2 из Германии. Переговоры на этот счет уже ведутся.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после поездки в Украину заявил, что ситуация гораздо страшнее, чем люди представляют в Германии, а надежды на мирные переговоры пока нет.

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Штайнмайер