Штайнмаєр попередив німців про важкі часи: це початок епохи проти вітру

Громадянам Німеччини потрібно підготуватися до важких часів, оскільки наступні роки для країни будуть складними.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Німецький лідер під час свого сьогоднішнього звернення закликав свій народ підготуватись до економічних труднощів. Він зазначив, що вони викликані зокрема і війною в Україні, яку розв'язала Росія.

"Це початок епохи проти вітру для Німеччини", - сказав він.

За словами Штайнмаєра, країна перебуває у глибокій кризі з моменту возз'єднання. Однак президент зазначив, що Німеччина за останні кілька років стала сильнішою економічно, має розвинений бізнес та ефективні державні органи.

При цьому Штайнмаєр заявив про сильний та добре оснащений Бундесвер (Збройні сили). Це, за його словами, допоможе протистояти конфліктам всередині та за межами країни.

"Також ясно, що найближчими роками населенню Німеччини доведеться обмежитися. Нинішня криза вимагає, щоб ми знову навчилися бути скромними", - заявив політик.