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Штайнмайер предупредил немцев о тяжелых временах: это начало эпохи против ветра

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Берлин, Пятница 28 октября 2022 14:36
Штайнмайер предупредил немцев о тяжелых временах: это начало эпохи против ветра Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Гражданам Германии нужно подготовиться к тяжелым временам, поскольку следующие годы для страны будут трудными.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Немецкий лидер во время своего сегодняшнего обращения призвал свой народ подготовится к экономическим трудностям. Он отметил, что они вызваны в частности и войной в Украине, которую развязала Россия.

"Это начало эпохи против ветра для Германии", - сказал он.

По словам Штайнмайера, страна находится в глубочайшем кризисе с момента воссоединения. Однако президент отметил, что Германия за последние несколько лет стала более сильной экономически, имеет развитый бизнес и эффективные государственные органы.

При этом Штайнмайер заявил о сильном и хорошо оснащенном Бундесвере (Вооруженных силах). Это, по его словам, поможет противостоять конфликтам внутри и за пределами страны.

"Также ясно, что в ближайшие годы населению Германии придется ограничиться. Нынешний кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными", - заявил политик.

Напомним, недавно президент Германии посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Штайнмайер
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